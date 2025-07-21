Под землей найдено гигантское энергетическое хранилище 2 21.07.2025, 14:17

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Оно может тысячелетия обеспечивать человечество энергией.

Международная команда ученых в шахте по добыче хрома, что находится в Албании, нашла водород. По их подсчетам, ежегодно здесь выделяется примерно более 200 тонн водорода, пишет Econews.

Издание отмечает, что это самый большой природный источник водорода, когда-либо измеренный на планете. Впервые есть конкретные доказательства того, что подземные резервуары природного водорода в глубоких геологических разломах могут быть доступными и, возможно, коммерчески пригодными к использованию.

Указывается, что водород уже давно считают «топливом будущего». Однако, его производство является дорогим, энергоемким и приводит к выбросу углерода в воздух.

Однако, в этом случае ситуация совсем другая, ведь этот газ уже готов, в высоких концентрациях и не требует электролиза или сжигания метана. Издание отмечает, что это не просто теория, а установленный факт, ведь при бурении на шахте Булкизе при достижении определенных зон разломов был высвобожден газ в четко определенных точках.

Однако, есть и определенные сложности. В материале говорится, что геологический водород не является возобновляемым в краткосрочной перспективе. Поэтому, могут уйти миллионы лет на то, чтобы сформировать тот объем, который можно добыть всего за несколько следующих лет.

Также эти глубокие зоны скрывают уникальные формы жизни, которые используют водород в качестве источника энергии. То есть, есть риск разрушить экосистему, которую еще даже ученые не могут до конца понять.

К тому же, как пишет издание, 200 тонн в год - это все еще капля в море по сравнению со 100 миллионами тонн H₂, которые ежегодно производит мировая промышленность. Но, не исключено, что в этой шахте может содержаться больший запас природного газа, который оценивается в 200 000 000 миллионов тонн H2.

Однако, в этом случае важен не объем, а геологическая модель водорода. Все потому, что ученым впервые удалось смоделировать формирование подземного резервуара природного водорода и нанести на карту точное место его расположения.

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