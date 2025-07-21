В центре Киева открыли выставку о протестах в Беларуси
- 21.07.2025, 14:26
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В КНУ показали фотографии героизма белорусов.
Так выглядит красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, вестибюль. Там сейчас можно увидеть стенды, посвящённые белорусскому сопротивлению. На них — информация о протестах против режима Лукашенко, о политзаключённых, иллюстрации, фото с улиц.
Всё это — чтобы напомнить студентам, через что проходят соседи, и показать, как борется народ Беларуси за свободу.