закрыть
21 июля 2025, понедельник, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Киева открыли выставку о протестах в Беларуси

  • 21.07.2025, 14:26
  • 1,296
В центре Киева открыли выставку о протестах в Беларуси

В КНУ показали фотографии героизма белорусов.

Так выглядит красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, вестибюль. Там сейчас можно увидеть стенды, посвящённые белорусскому сопротивлению. На них — информация о протестах против режима Лукашенко, о политзаключённых, иллюстрации, фото с улиц.

Всё это — чтобы напомнить студентам, через что проходят соседи, и показать, как борется народ Беларуси за свободу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней