В центре Киева открыли выставку о протестах в Беларуси 21.07.2025, 14:26

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В КНУ показали фотографии героизма белорусов.

Так выглядит красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, вестибюль. Там сейчас можно увидеть стенды, посвящённые белорусскому сопротивлению. На них — информация о протестах против режима Лукашенко, о политзаключённых, иллюстрации, фото с улиц.

Всё это — чтобы напомнить студентам, через что проходят соседи, и показать, как борется народ Беларуси за свободу.

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