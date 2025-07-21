В лесу под Гомелем заметили дикобраза2
- 21.07.2025, 14:37
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Видеофакт.
В лесу под Гомелем заметили дикобраза. Снятое 18 июля видео с животным выложил в Instagram местный житель, пишет «Зеркало».
Судя по подписи автора ролика, животное он встретил в районе Белого Берега — места отдыха у реки. А вот в комментариях можно найти слова о том, что это «дикобраз из «Лошадиного острова», который находится в деревне Грановка Речицкого района, он (сбежало их двое) сбежал 8 июля».
«Они дружелюбные, их дети в зоопарке кормят и гладят», — написала, видимо, знакомая с ситуацией женщина.
По словам владельца усадьбы, одного беглеца уже вернули — он залез в палатку к людям. Второго ищут.
Под Гомелем заметили дикобраза. Похоже, он местный, из соседнего района
Видимо, бегающих по лесу дикобразов на Гомельщине встречают не впервые — такие ролики уже были.