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Полгода с Трампом

  • Роман Шрайк
  • 21.07.2025, 14:52
Полгода с Трампом

Сухой итог для Украины.

За шестой месяц президентства нас сначала выбесили очередным прекращением поставок оружия, а потом порадовали новой схемой поставок и угрозой санкций.

Тем не менее, промежуточные итоги выглядят так:

Ноль новых пакетов помощи США Украине. Урезана старая гуманитарная помощь. Военная прекращалась трижды. Взрывчатки для противошахедных ракет, произведенные для Украины, забрали и отправили на Ближний Восток.

В июле была объявлена новая схема поставок оружия. Европейские страны могут купить у США оружие и либо передать его Украине, либо передать свое, а затем заменить его заказанным.

На данный момент есть уверенность, что по этой схеме мы получим 2 системы «Петриот» от Германии, и вероятность, что получим еще 3 от других стран. Поставки чего-то другого пока что в тумане.

Ноль новых пакетов санкций против России. Ослаблен контроль соблюдения старых. Пошлина в 10%, которую Трамп ввалил почти всем странам мира, России не досталась.

Санкционный проект Грэма-Блюменталя почти четыре месяца провалялся в Сенате, а в июле его заморозили – Трамп решил, что может ввести аналогичные санкции и без нового закона.

США, несмотря на уговоры, не присоединились к снижению потолка на российскую нефть, принятому ЕС и Британией.

Главная интрига следующих полутора месяцев – что будет делать Трамп, если Путин наплюет на его новый дедлайн.

Пока ощущения судьбоносности очередного дедлайна у меня нет. Но посмотрим.

Роман Шрайк, glavcom.ua

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