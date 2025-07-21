Укатали сивку крутые горки Алесь Гудия

21.07.2025, 14:58

Белорусская экономика снова выдыхается.

После неожиданно бодрого рывка в 2023 году экономика Беларуси вновь начинает сбавлять обороты. В первом полугодии ВВП вырос на 2,1%. Внешне цифры роста выглядят еще неплохо, но за ними все яснее проступает куда более сложная картина: ни один регион, ни одна ключевая отрасль больше не тянут экономику вверх как здоровый драйвер. Рост превращается в иллюзию, поддерживать которую все сложнее.

Все ниже, и ниже, и ниже

Сердце белорусской экономики снова сбивается с ритма. После того как в 2023 году удачное стечение обстоятельств на российском рынке — в первую очередь рост оборонных заказов — позволило не только избежать рецессии, но и немного подзаработать, в 2024–2025 годах симптомы хронической слабости возвращаются.

Как это уже не раз бывало, с окончанием острой фазы о лечении экономики забывают — до следующего обострения, которое как раз вновь дает о себе знать.

Цифры официальной статистики пока не пугают, но упрямо движутся вниз. Темпы роста ВВП, едва достигшие 5-6% в середине 2024 года, в первой половине 2025 года устойчиво снижаются и уже не позволяют даже надеяться на выполнение правительственной цели в 4,1% годового роста. Это не временное колебание, а системная тенденция.

Регионы сдают позиции

Если заглянуть в региональную статистику, становится очевидно: это не проблема одного или двух аутсайдеров. Все регионы сдают позиции.

Гродненская область, показавшая в 2024 году рекордные темпы прироста, в 2025-м скатывается в минус. Витебская область ушла в отрицательную зону еще в январе, а к маю у нее уже −0,9%.

Только Минск и Минская область временно удерживают рост выше 4-6%, но и их траектория идет вниз.

Что особенно важно — структура ВРП по регионам остается почти неизменной. Минск стабильно формирует около 31-32% национального ВВП, Минская область — еще 17-18%. Остальные регионы фактически застолбили свои доли и не демонстрируют ни попыток догнать, ни новых точек роста.

Это значит, что экономика в целом стоит на месте, и отставание регионов лишь усугубляет стагнацию.

Строительство: чиновники надувают ВВП

Среди отраслей, которые традиционно считались драйверами роста, особенно заметен ключевой сдвиг: обрабатывающая промышленность резко теряет темп (с 8% прироста весной 2024-го до 0,8% в мае 2025-го), на ее место выходит строительство — с двузначными темпами роста в 2025 году.

Однако что кроется за этим «бумом»?

Подчеркнем, что строительство в Беларуси — это в первую очередь госпрограмма, ориентированная на внутренний спрос, субсидируемые кредиты и бюджетные вливания.

Особенность этой отрасли — в ее чрезмерной огосударствленности: государство здесь одновременно и регулятор, и владелец ключевых игроков рынка, и главный заказчик.

В этом смысле рост строительного сектора — это не рыночный процесс, а управляемая попытка выжать максимум из той сферы, на которую чиновники могут напрямую влиять. Это, пожалуй, самый удобный на сегодня для властей способ воздействовать на показатель ВВП через находящиеся в их распоряжении рычаги.

Но об искусственности такого роста свидетельствует то, что реального экспорта у этой отрасли почти нет, а конкурировать на ключевом для белорусских строителей российском рынке неимоверно сложно.

Таким образом, мы имеем дело не с устойчивым ростом, а с попыткой поддержать экономику за счет внутренних резервов и заимствований.

Любопытным остается и кейс белорусского ИТ-сектора. Формально он тоже показывает рост: в 2025 году — около 5-7%. Но это отскок от глубокой просадки, а не возвращение к прежней форме.

Кроме того, большая часть роста обеспечивается не внутренним спросом, а сложноструктурированной работой на зарубежные рынки через иностранные юрисдикции.

Однако, как показывает практика, риски рейдерства, как в случае с «Леста игры», и зависимость от политической воли в России делают такие успехи крайне хрупкими.

Привязка к России — фактор риска

То, что сегодня называется «ростом белорусской экономики», все больше напоминает иллюзию при реальном накоплении проблем. Строительство под кредиты, промышленность с ориентацией на военные заказы, ИТ с переадресацией заказов через третьи страны — все это не создает устойчивости.

Напротив, ситуация напоминает конец предыдущих циклов, когда старые модели роста выдыхаются, а новых на горизонте не появляется.

Ползучая китаизация белорусской экономики, идущая по следам российской, становится все более заметной.

На этом фоне попытки перераспределить собственность в еще не до конца задушенных белорусским инвестклиматом секторах выглядят как маневры отдельных игроков, стремление укрепить свои позиции перед тем, как регион вступит в фазу большой неопределенности.

Российская экономика, теряющая прежние ориентиры, все активнее втягивает в эту турбулентность и Беларусь.

Алесь Гудия, «Позiрк»

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