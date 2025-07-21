Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа 1 21.07.2025, 15:08

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Василий Ломаченко и Александр Усик

Опубликовано лаконичное поздравление.

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном, пишет sport.ua.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

На победу украинца кратко отреагировал другой известный украинский боксер Василий Ломаченко, недавно завершивший профессиональную карьеру:

«Машина. Поздравляю! Стабильность – признак мастерства. Лучший».

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