Автомобилисты, стоящие на границе с Польшей, жалуются на «толиков» 7 21.07.2025, 15:15

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Очереди выросли.

Перед пунктом пропуска «Брест – Тересполь» собралось 390 автомобилей и 25 автобусов, ожидающих въезда в Польшу на 21 июля. Люди жалуются на тех, кто перепродает места на границе, и обсуждают, можно ли подсесть в автобус ближе к шлагбауму. «Белсат» узнал, какая обстановка на границе.

Госпогранкомитет Беларуси рассказывает об очередях и традиционно обвиняет польскую сторону в медленной работе:

«Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 35% авто от нормы, то есть 24 из 70 возможных в час», – пишет Госпогранкомитет.

Автомобилисты жалуются на «толиков»

К полудню 21 июля в тематических группах подсчитывали, что автомобилю, который только зарегистрируется в зоне ожидания в польскую сторону в «Бресте», нужно будет прождать около 20 часов до вызова на границу. А за час вызывают примерно 18,5 авто.

При этом люди активно обсуждают и очереди для выезда из Польши в Беларусь. Очередь из автомобилей в «Тересполе» растянулась на 1,3 км, сообщают водители в тематических чатах.

Те, кто выстроились в очередь утром и ночью 20 июля, потратили на очередь и прохождение границы 17–19 часов.

Правда, ночью очередь была больше – 3,4 километра. До шлагбаума одному из водителей пришлось ждать 12 часов 40 минут, а еще пять часов ушло на польский и белорусский контроль.

«У наших на зеленом [коридоре] все быстро – все машины дружно сами все доставали на столы и получилось быстро у всех проехать. Красные забиты», – делится один из водителей в чате.

Также люди жалуются на «толиков» на границе – людей, которые становятся в очередь, а затем продают свои места. Часто они пытаются влезть в пустые места в очереди, ближе к границе. Доходит до конфликтов, а иногда даже и до рукоприкладства. Люди пытаются блокировать машины «толиков» собственными телами. Как рассказал читатель «Белсата» после подобных конфликтов, польская полиция не хочет разбираться в таких делах и даже прямо говорит, что белорусы уже надоели своими драками на границе, а затем жалобами.

Некоторые в соцсетях недоумевают, почему перекуп места в очереди воспринимается как что-то плохое.

«Купили себе место в очереди на польской границе. Есть такая услуга – платишь и за тебя стоят в очереди, ты приезжаешь и встаешь на место того, кто ждал за тебя. Тот человек уезжает. Для очереди ничего не меняется. Но люди в очереди не смогли пережить такой несправедливости страшной. Что у кого-то больше денег или кто-то готов потратить на свой комфорт деньги. Возможное ли дело для белоруса. Обещали порезать шины. Вызвали полицию, хотя это не нарушение закона. Такую ярость в глазах я раньше не видела», – пишет одна белоруска.

Однако в чатах, где люди обсуждают прохождение границы, в основном возмущаются по этому поводу.

«Обход очереди путем покупки мест и вклинивания в пустые места при сдвигах – это совсем другое по сравнению с покупкой билета в бизнес-классе вместо эконома. Это покупка услуги, если с эконом-класса кого-то выбросить, а вы займете его место. Это не признак материального благополучия и осознания ценности своего времени, это признак невоспитанности и равнодушия к ближнему», – делится своим мнением один из участников группы.

Согласно Госпогранкомитету, в сторону Литвы на «Каменном Логе» ожидают 35 автомобилей, а на «Беняконях» – 20.

Люди, направляющиеся из Литвы в Беларусь, жалуются, что на «Каменном Логе» все происходит очень долго – литовские специалисты «тянут время на рентгене». По информации водителя, на рентген отправляют каждый второй автомобиль.

«В сторону Беларуси внутри белорусского пункта все забито, машин очень много и на зеленом, и на красном каналах», – рассказывает другой водитель в чате, где обсуждают движение на «Каменном Логе».

Автобусы

В сторону Польши на автобусе время ожидания относительно небольшое. Те, кто приехали 20 июля в 23:20 к «Бресту», потратили на очередь и контроль 10 часов 30 минут. Время между прохождением белорусских и польских специалистов – почти пять часов.

Еще один пассажир рассказывает, что приехал на границу чуть позже предыдущего путешественника. У него на очередь ушло четыре часа, а на границу – семь часов.

Другие рассказывают, что приехали на границу на такси в 6:20 21 июля. Там пересели в автобус до Варшавы за 140 рублей. И в 8:30 уже удалось пройти паспортный контроль у белорусов, в 11:35 – въехали на мост, ведущий к польским пограничникам.

Участники группы рассказывают, что примерно в 9:30 с белорусской стороны очереди появилась транспортная милиция – прямо перед шлагбаумом. Поэтому людей в автобусы ближе к границе не подсаживают.

В сторону Беларуси из Польши к полудню 21 июля собралось около 12 автобусов, делятся пассажиры. Те, кто выстроились в очередь 20 июля в 22:00, прошли паспортный контроль с белорусской стороны в 7:30 21 июля.

Те, кто ехали из Вильнюса в Минск на автобусе, рассказывают, что все очень быстро. В 9 утра выехали из Вильнюса, почти в 12 прошли белорусские контроли.

В обратную сторону тоже движение довольно быстрое. Автобус из Минска выехал в 9:50, в 13:00 прошел белорусский контроль.

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