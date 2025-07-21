Недовольство россиян властью подскочило рекордно за год 1 21.07.2025, 15:19

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Повлияло шоковое повышения тарифов ЖКХ.

Шоковое повышение коммунальных тарифов, которое стало рекордным за последние 10 лет, а в ряде регионов составило десятки процентов, взвинтило уровень социального недовольства россиян, сообщает The Moscow Times.

С 29 июня по 13 июля неделю доля граждан, которым приходилось «слышать от знакомых критические высказывания в адрес властей», увеличилась с 25% до 30%, показал опрос ФОМ.

Доля респондентов, которым «не приходилось» слышать критики власти, уменьшилась с 71% до 66%, то есть на 5 процентных пунктов за две недели, что стало сильнейшим спадом с начала августа прошлого года, когда Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. Доля россиян, которые лично недовольны или возмущены действиями власти, выросла на 3 п. п. — 19% до 22%, что также стало самым значительным ростом с первых недель августа-2024.

Рейтинг Владимира Путина, потерявший на тарифной неделе 4 пункта, чего социологи не фиксировали с мобилизации осенью 2022 года, остался на отметке 78%, согласно опросу ФОМ. А уровень «оценки работы правительства» продолжил сползать вниз: на 13 июля он составил 51% (минимум с конца декабря) против 52% неделей ранее и 57% на 29 июля — до повышения тарифов.

Снижение рейтингов власти государственные социологи зафиксировали после резкого повышения коммунальных тарифов, на которое, по данным ФОМ, жалуются 38% граждан.

В среднем по России с 1 июля тарифы выросли на 13,4% — рекордно за десятилетие, а в некоторых регионах индексация оказалась еще выше: на 15% — в Москве, на 18,3% — в Московской области, на 19,8% — Кузбассе, на 20% — в Архангельской области, на 21% — в Пермском крае. Общероссийский рекорд установил Ижевск, где тарифы в одночасье взлетели на 38%.

Индексация связана с критическим износом инфраструктуры, которая нуждается в «полном обновлении», оправдывалась в начале июля замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. На реализацию «инвестпрограмм» по модернизации сетей по всей стране государству необходимы 4,5 трлн рублей, говорила Разворотнева. «Коммунальная инфраструктура, которая создавалась в советское время, исчерпала свой срок годности. К 2030 году нам ее нужно полностью обновить», — подчеркивала она.

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