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Робот-художник нарисовал портрет короля Чарльза III

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  • 21.07.2025, 15:22
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Робот-художник нарисовал портрет короля Чарльза III

Картину выставили в штаб-квартире ООН.

На саммите «AI for Good» в Женеве был представлен первый портрет короля Чарльза III, созданный искусственным интеллектом. Автором картины под названием «Algorithm King» выступила человекоподобная робот-художница Ai-Da, разработанная в 2019 году галеристом Айданом Меллером, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Ai-Da использует камеры высокого разрешения, ИИ-алгоритмы и роботизированную руку для создания произведений искусства. Она уже известна в арт-среде благодаря своему портрету королевы Елизаветы II, выполненному к 70-летию ее коронации.

Картина «Algorithm King» создана на основе визуальных данных, собранных с помощью камер Ai-Da, обработанных алгоритмами ИИ и перенесенных на холст с помощью ее механической руки. По словам Меллера, выбор Чарльза III обусловлен его интересом к искусству и вопросам экологии, а также сочетанием традиций и инноваций — тем, которые отражает работа Ai-Da.

На выставке также была представлена серия других работ робота, включая «AI God Polyptych». Одна из ее картин ранее была продана на аукционе Sotheby’s за $1 млн.

Цель проекта, по словам создателей, не заменить человека-художника, а стимулировать дискуссию о месте технологий в культуре и искусстве. Ai-Da уже привлекла внимание мировой общественности, став символом пересечения искусства и искусственного интеллекта.

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