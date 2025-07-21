Германия и США договорились о передаче Украине пяти систем Patriot

Германия и США договорились о передаче Украине пяти систем Patriot6
- 21.07.2025, 15:26
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Это должно произойти уже в ближайшие дни.
Соединенные Штаты Америки и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате «Рамштайн», которое проходит в понедельник, 21 июля под председательством Великобритании и Германии, передает «Европейская правда».
США и Германия договорились о передаче Украине пяти систем ПВО Patriot в ближайшее время.
«Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Хегсетом, что Германия сделает свой вклад в скорейшее предоставление (Украине) пяти крайне необходимых систем Patriot», – сообщил Писториус.
Он сообщил, что «в течение следующих нескольких дней», будет координировать с партнерами «в духе взаимного доверия» механизм реализации этих планов.
«Германия предоставит дополнительные системы противовоздушной обороны и крайне необходимые боеприпасы«», – заявил глава Минобороны Германии.