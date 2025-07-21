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CEPA: Может ли Косово сохранить мир без НАТО?

  • 21.07.2025, 15:56
CEPA: Может ли Косово сохранить мир без НАТО?

Присутствие международных сил – ключевой фактор стабильности в регионе.

Косово, где до сих пор заметен след как старых конфликтов, так и недавней войны, все еще зависит от международного военного присутствия. Сегодня безопасность обеспечивают силы KFOR под руководством НАТО, включающие около 4 600 военных, из которых 600 — американцы, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Город Митровица остается символом напряженности: он разделен на сербскую и албанскую части, границей между которыми служит мост через реку Ибар. С 2012 года он закрыт для автотранспорта, а на его концах дежурят миротворцы. Взаимопонимания между общинами по-прежнему нет.

Афердита Сила, директор местной неправительственной организации, убеждена, что вывод НАТО может спровоцировать новый конфликт: «Без соглашения между Косово и Сербией, и без сил НАТО, ситуация станет хуже. Если войска уйдут, сербская армия долго на месте не останется — обязательно произойдет столкновение».

Хотя с момента окончания войны прошло 25 лет, интеграции между сербами и албанцами не произошло. «Политики не сделали достаточно, — говорит Сила. — Мы по-прежнему разделены, особенно в Митровице. Многие даже ни разу не пересекали мост».

На фоне экономических проблем, коррупции и санкций ЕС, Косово стоит перед серьезным вызовом: сохранит ли оно хрупкий мир без поддержки НАТО.

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