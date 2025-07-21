В одной организации сотрудники обнаружили слежку за собой в неожиданных местах
- 21.07.2025, 16:14
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Возникли вопросы к начальству.
В одной организации камеры видеонаблюдения фиксировали не только рабочие места сотрудников, но также офисные кухни. Такой подход вызвал вопросы у Национального центра по защите персональных данных.
«Недавно стало известно о случае, когда в одной из организаций камеры видеонаблюдения фиксировали рабочие места сотрудников в офисе, а также зоны, отведенные для отдыха и приема пищи работников», — рассказали в ведомстве.
Согласно законодательству о персональных данных, при сборе и обработке данных должны соблюдаться принципы соразмерности, правового основания и запрета на избыточность.
Центр направил организации официальное требование прекратить незаконное видеонаблюдение. После получения уведомления руководство исключило из зоны съемки камеры все спорные участки.