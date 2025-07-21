В одной организации сотрудники обнаружили слежку за собой в неожиданных местах 21.07.2025, 16:14

1,974

Возникли вопросы к начальству.

В одной организации камеры видеонаблюдения фиксировали не только рабочие места сотрудников, но также офисные кухни. Такой подход вызвал вопросы у Национального центра по защите персональных данных.

«Недавно стало известно о случае, когда в одной из организаций камеры видеонаблюдения фиксировали рабочие места сотрудников в офисе, а также зоны, отведенные для отдыха и приема пищи работников», — рассказали в ведомстве.

Согласно законодательству о персональных данных, при сборе и обработке данных должны соблюдаться принципы соразмерности, правового основания и запрета на избыточность.

Центр направил организации официальное требование прекратить незаконное видеонаблюдение. После получения уведомления руководство исключило из зоны съемки камеры все спорные участки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com