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В одной организации сотрудники обнаружили слежку за собой в неожиданных местах

  • 21.07.2025, 16:14
  • 1,974
В одной организации сотрудники обнаружили слежку за собой в неожиданных местах

Возникли вопросы к начальству.

В одной организации камеры видеонаблюдения фиксировали не только рабочие места сотрудников, но также офисные кухни. Такой подход вызвал вопросы у Национального центра по защите персональных данных.

«Недавно стало известно о случае, когда в одной из организаций камеры видеонаблюдения фиксировали рабочие места сотрудников в офисе, а также зоны, отведенные для отдыха и приема пищи работников», — рассказали в ведомстве.

Согласно законодательству о персональных данных, при сборе и обработке данных должны соблюдаться принципы соразмерности, правового основания и запрета на избыточность.

Центр направил организации официальное требование прекратить незаконное видеонаблюдение. После получения уведомления руководство исключило из зоны съемки камеры все спорные участки.

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