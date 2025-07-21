Российское сельское хозяйство переживает катастрофу 2 21.07.2025, 16:15

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Засуха нанесла ущерб фермерам огромный ущерб.

Краснодарский край столкнулся с серьезными последствиями затяжной засухи — ущерб сельхозпроизводителям региона оценивается в 1,5 млрд рублей (около £14,2 млн). Из них 600 млн российских рублей приходятся на застрахованные посевы, пишет британская газет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

От погодных условий страдает не только растениеводство, но и животноводство: хозяйства испытывают трудности с обеспечением кормами. В северной природно-климатической зоне края содержится около 175 000 голов скота. Несмотря на сложные условия, большинство хозяйств планируют заготовить корм в полном объеме.

Из-за недостатка влаги ожидается снижение заготовки сена и силоса. Однако часть фермеров уже заключила соглашения на поставку кормов с другими хозяйствами. В регионе продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур — уже обмолочено 1,7 млн гектаров.

18 июля в девяти районах Кубани был введен режим ЧС: в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском, Щербиновском районах, а также в Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах.

Ожидается снижение общего урожая зерна и бобовых до уровня 2024 года. Зимние посевы занимают 1,8 млн гектаров, в том числе 1,6 млн приходится на пшеницу. Яровые культуры занимают аналогичную площадь.

В 2024 году край собрал 13,8 млн тонн зерна, что на 3,5% меньше, чем в 2023-м, однако урожай пшеницы вырос на 6,3%, достигнув 10,2 млн тонн.

Эта происходит на фоне попыток Кремля скрыть последствия санкций.

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