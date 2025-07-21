Белорусский гроссмейстер уже дважды обыграл Магнуса Карлсена

Белорусский гроссмейстер уже дважды обыграл Магнуса Карлсена4
- 21.07.2025, 16:17
Молодой шахматист поделился рецептом побед.
Международный гроссмейстер из Беларуси Денис Лазавик поделился мнением о норвежском шахматисте Магнусе Карлсене.
Белорус отметился тем, что несколько раз за последние два года обыграл спортсмена, которого называют одним из сильнейших в истории.
Об отношении к норвежцу Лазавик рассказал в эфире программы «Спорттаймер» на телеканале СТВ.
Молодой белорус, который сумел обыграть №1 мировых шахмат в 18 лет, отметил, что продолжает учиться у норвежца.
«Карлсен – невероятный спортсмен, один из лучших шахматистов всех времен. Я смотрю его партии и стараюсь чему-то научиться», – рассказал наш соотечественник.
Белорусский шахматист также отметил, что, несмотря на выходы из партий с Карлсеном победителем, он не может считаться лучше норвежца.
«Я отношусь к нему как к сопернику и понимаю, что он сильнее меня. Мне удавалось его обыгрывать, но одна-две победы не означают, что ты автоматически становишься сильнее него».