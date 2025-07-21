Белорусский гроссмейстер уже дважды обыграл Магнуса Карлсена 4 21.07.2025, 16:17

Молодой шахматист поделился рецептом побед.

Международный гроссмейстер из Беларуси Денис Лазавик поделился мнением о норвежском шахматисте Магнусе Карлсене.

Белорус отметился тем, что несколько раз за последние два года обыграл спортсмена, которого называют одним из сильнейших в истории.

Об отношении к норвежцу Лазавик рассказал в эфире программы «Спорттаймер» на телеканале СТВ.

Молодой белорус, который сумел обыграть №1 мировых шахмат в 18 лет, отметил, что продолжает учиться у норвежца.

«Карлсен – невероятный спортсмен, один из лучших шахматистов всех времен. Я смотрю его партии и стараюсь чему-то научиться», – рассказал наш соотечественник.

Белорусский шахматист также отметил, что, несмотря на выходы из партий с Карлсеном победителем, он не может считаться лучше норвежца.

«Я отношусь к нему как к сопернику и понимаю, что он сильнее меня. Мне удавалось его обыгрывать, но одна-две победы не означают, что ты автоматически становишься сильнее него».

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