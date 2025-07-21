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Карты одного из крупных банков перестали работать за рубежом

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  • 21.07.2025, 16:48
  • 3,562
Карты одного из крупных банков перестали работать за рубежом

Не проходят платежи.

Белорусскому «Альфа Банку» пришлось объясняться за некорректную работу за границей.

Так сразу в нескольких Telegram-каналах опубликовали жалобы клиентов на то, что его картами нельзя оплатить покупки в Европе.

Также сообщается, что не работает Apple Pay. Некоторые держатели карт «Альфа Банка» утверждают, что не могут снять наличные в банкоматах.

«Альфа Банк» при этом якобы не фиксирует проблем с картами в странах Европы.

- На данный момент нашими картами можно оплачивать за границей. Если что-то изменится, мы обязательно опубликуем эту новость, – сообщили в техподдержке.

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