Карты одного из крупных банков перестали работать за рубежом

Карты одного из крупных банков перестали работать за рубежом5
- 21.07.2025, 16:48
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Не проходят платежи.
Белорусскому «Альфа Банку» пришлось объясняться за некорректную работу за границей.
Так сразу в нескольких Telegram-каналах опубликовали жалобы клиентов на то, что его картами нельзя оплатить покупки в Европе.
Также сообщается, что не работает Apple Pay. Некоторые держатели карт «Альфа Банка» утверждают, что не могут снять наличные в банкоматах.
«Альфа Банк» при этом якобы не фиксирует проблем с картами в странах Европы.
- На данный момент нашими картами можно оплачивать за границей. Если что-то изменится, мы обязательно опубликуем эту новость, – сообщили в техподдержке.