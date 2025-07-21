ЦАХАЛ нанес удар по порту Ходейда в Йемене
- 21.07.2025, 16:58
- 1,302
В ответ на ракетные обстрелы.
ЦАХАЛ атаковал в понедельник, 21 июля, военные объекты хуситов в порту Ходейда в Йемене.
Об этом рассказала пресс-служба ЦАХАЛа. В сообщении говорится, что удары были нанесены по объектам террористической инфраструктуры на территории порта.
Среди этих объектов — инженерная техника, использовавшаяся для восстановления порта после предыдущих ударов ЦАХАЛа, топливные контейнеры, военные корабли и вспомогательные суда и многое другое.
Хуситы использовали море как полигон для террористических атак, а порт использовался, в частности, для переброски оружия от иранского режима, которое затем использовалось для атак на Израиль. ЦАХАЛ и впредь будет пресекать действия хуситов по восстановлению инфраструктуры террора.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Мы ясно дали понять: что верно для Тегерана, то верно для Йемена. Хуситы заплатят высокую цену за ракетные обстрелы Израиля».