ЦАХАЛ нанес удар по порту Ходейда в Йемене 21.07.2025, 16:58

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В ответ на ракетные обстрелы.

ЦАХАЛ атаковал в понедельник, 21 июля, военные объекты хуситов в порту Ходейда в Йемене.

Об этом рассказала пресс-служба ЦАХАЛа. В сообщении говорится, что удары были нанесены по объектам террористической инфраструктуры на территории порта.

Среди этих объектов — инженерная техника, использовавшаяся для восстановления порта после предыдущих ударов ЦАХАЛа, топливные контейнеры, военные корабли и вспомогательные суда и многое другое.

Хуситы использовали море как полигон для террористических атак, а порт использовался, в частности, для переброски оружия от иранского режима, которое затем использовалось для атак на Израиль. ЦАХАЛ и впредь будет пресекать действия хуситов по восстановлению инфраструктуры террора.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Мы ясно дали понять: что верно для Тегерана, то верно для Йемена. Хуситы заплатят высокую цену за ракетные обстрелы Израиля».

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