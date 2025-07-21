закрыть
21 июля 2025, понедельник, 18:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ нанес удар по порту Ходейда в Йемене

  • 21.07.2025, 16:58
  • 1,302
ЦАХАЛ нанес удар по порту Ходейда в Йемене

В ответ на ракетные обстрелы.

ЦАХАЛ атаковал в понедельник, 21 июля, военные объекты хуситов в порту Ходейда в Йемене.

Об этом рассказала пресс-служба ЦАХАЛа. В сообщении говорится, что удары были нанесены по объектам террористической инфраструктуры на территории порта.

Среди этих объектов — инженерная техника, использовавшаяся для восстановления порта после предыдущих ударов ЦАХАЛа, топливные контейнеры, военные корабли и вспомогательные суда и многое другое.

Хуситы использовали море как полигон для террористических атак, а порт использовался, в частности, для переброски оружия от иранского режима, которое затем использовалось для атак на Израиль. ЦАХАЛ и впредь будет пресекать действия хуситов по восстановлению инфраструктуры террора.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Мы ясно дали понять: что верно для Тегерана, то верно для Йемена. Хуситы заплатят высокую цену за ракетные обстрелы Израиля».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней