Foreign Affairs: У Вашингтона новый курс в отношении Нью-Дели 1 21.07.2025, 17:19

1,048

За последние 25 лет Индия стала ключевым партнером США в Азии.

Американская политика основывалась на «стратегическом альтруизме» — Вашингтон поддерживал рост Индии, не требуя немедленных выгод, рассчитывая на долгосрочные преимущества: укрепление демократии в регионе, противодействие Китаю и расширение рынков для американских компаний, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Однако при президенте США Дональде Трампе ситуация меняется. В отличие от прежних администраций, новый состав руководства США требует конкретных уступок от Индии. Вашингтон настаивает на взаимной выгоде: Индия должна расширить доступ американских товаров на свой рынок, увеличить закупки американского вооружения и увеличить импорт американской нефти и газа. Также США призывают Индию смягчить законы, мешающие американским инвестициям в ядерный сектор.

Для Индии, традиционно придерживающейся политики стратегической автономии, такой поворот — вызов. Тем не менее Нью-Дели вынужден идти на уступки, чтобы сохранить партнерство с Вашингтоном, особенно в условиях растущих угроз со стороны Китая и Пакистана. Американская поддержка важна для обороны, экономики и технологического развития Индии, включая сферу искусственного интеллекта.

Внутри страны уступки США могут вызвать критику и политические риски для правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди, особенно в сфере сельского хозяйства. Но с учетом экономических вызовов и необходимости привлечения инвестиций, Индия, вероятно, выберет путь компромиссов ради долгосрочного сотрудничества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com