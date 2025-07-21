Минчанин разозлился на увольнение и удалил важные данные экс-нанимателя 3 21.07.2025, 17:36

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Что было дальше?

В Минске бывший сотрудник одной из столичных организаций стал фигурантом уголовного дела за то, что после увольнения решил отомстить работодателю, удалив важные данные. Подробности рассказали в прокуратуре.

За что уволили 39-летнего мужчину, не сообщается, однако его это решение разозлило.

«Он осуществил несанкционированный вход в корпоративную электронную почту предприятия — изменил параметры учетной записи, удалил все электронные письма, в том числе служебную переписку, что повлекло утрату значимого объема информации, необходимой для производственной и хозяйственной деятельности организации», — рассказали в прокуратуре.

Своими действиями минчанин сумел нанести серьезный ущерб экс-нанимателю: восстановить удаленные данные оказалось невозможно, а организация потеряла важную информацию, необходимую для нормальной работы.

На мужчину завели уголовное дело по ст. 350 УК (Модификация компьютерной информации, повлекшая причинение существенного вреда).

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