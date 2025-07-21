Бойцы Нацгвардии Украины за неделю уничтожили 70 единиц техники оккупантов 3 21.07.2025, 17:40

А также танк, ЗРК, бронетехнику и десятки складов.

Только за прошедшую неделю подразделения Национальной гвардии Украины уничтожили на фронте более 70 единиц вражеской техники и вооружения.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

Так, результатом работы нацгвардейцев стало поражение: 1 танка, 11 единиц бронированной техники, 70 единиц автомобильной техники, 13 артиллерийских систем, 1 ЗРК, 17 складов БК/ПММ. Также нанесено поражение по 28 блиндажам россиян.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com