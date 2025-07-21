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Бойцы Нацгвардии Украины за неделю уничтожили 70 единиц техники оккупантов

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  • 21.07.2025, 17:40
Бойцы Нацгвардии Украины за неделю уничтожили 70 единиц техники оккупантов

А также танк, ЗРК, бронетехнику и десятки складов.

Только за прошедшую неделю подразделения Национальной гвардии Украины уничтожили на фронте более 70 единиц вражеской техники и вооружения.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

Так, результатом работы нацгвардейцев стало поражение: 1 танка, 11 единиц бронированной техники, 70 единиц автомобильной техники, 13 артиллерийских систем, 1 ЗРК, 17 складов БК/ПММ. Также нанесено поражение по 28 блиндажам россиян.

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