Бойцы Нацгвардии Украины за неделю уничтожили 70 единиц техники оккупантов

Бойцы Нацгвардии Украины за неделю уничтожили 70 единиц техники оккупантов3
- 21.07.2025, 17:40
А также танк, ЗРК, бронетехнику и десятки складов.
Только за прошедшую неделю подразделения Национальной гвардии Украины уничтожили на фронте более 70 единиц вражеской техники и вооружения.
Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.
Так, результатом работы нацгвардейцев стало поражение: 1 танка, 11 единиц бронированной техники, 70 единиц автомобильной техники, 13 артиллерийских систем, 1 ЗРК, 17 складов БК/ПММ. Также нанесено поражение по 28 блиндажам россиян.