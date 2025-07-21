Из Минска откроют новый рейс в Алматы

Из Минска откроют новый рейс в Алматы5
- 21.07.2025, 17:45
С 10 августа казахстанский перевозчик запустит прямые рейсы дважды в неделю.
Маршрутная сеть из Национального аэропорта Минск дополнится прямым регулярным рейсом в Казахстан с 10 августа, сообщает Telegram-канал Minsk Airport.
Новое прямое направление Алматы — Минск — Алматы запускает казахстанский авиаперевозчик. Рейсы будут выполняться в Национальный аэропорт Минск по средам и воскресеньям. Ориентировочное время в полете: 5,5 ч.
Рейсы:
DV807 Алматы (ALA) — Минск (MSQ);
DV808 Минск (MSQ) — Алматы (ALA).
Отмечается, что благодаря новому маршруту появится больше возможностей для деловых поездок, туризма и комфортных визитов к родным.