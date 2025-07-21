Из Минска откроют новый рейс в Алматы 5 21.07.2025, 17:45

С 10 августа казахстанский перевозчик запустит прямые рейсы дважды в неделю.

Маршрутная сеть из Национального аэропорта Минск дополнится прямым регулярным рейсом в Казахстан с 10 августа, сообщает Telegram-канал Minsk Airport.

Новое прямое направление Алматы — Минск — Алматы запускает казахстанский авиаперевозчик. Рейсы будут выполняться в Национальный аэропорт Минск по средам и воскресеньям. Ориентировочное время в полете: 5,5 ч.

Рейсы:

DV807 Алматы (ALA) — Минск (MSQ);

DV808 Минск (MSQ) — Алматы (ALA).

Отмечается, что благодаря новому маршруту появится больше возможностей для деловых поездок, туризма и комфортных визитов к родным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com