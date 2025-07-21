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Из Минска откроют новый рейс в Алматы

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  • 21.07.2025, 17:45
Из Минска откроют новый рейс в Алматы

С 10 августа казахстанский перевозчик запустит прямые рейсы дважды в неделю.

Маршрутная сеть из Национального аэропорта Минск дополнится прямым регулярным рейсом в Казахстан с 10 августа, сообщает Telegram-канал Minsk Airport.

Новое прямое направление Алматы — Минск — Алматы запускает казахстанский авиаперевозчик. Рейсы будут выполняться в Национальный аэропорт Минск по средам и воскресеньям. Ориентировочное время в полете: 5,5 ч.

Рейсы:

DV807 Алматы (ALA) — Минск (MSQ);

DV808 Минск (MSQ) — Алматы (ALA).

Отмечается, что благодаря новому маршруту появится больше возможностей для деловых поездок, туризма и комфортных визитов к родным.

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