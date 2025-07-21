Foreign Policy: Признание Талибана Москвой обернется против РФ 3 21.07.2025, 17:55

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Россию ждут серьезные проблемы.

Почти через четыре года после захвата власти в Афганистане Талибаном, Москва официально признала этот режим легитимным правительством страны. Однако такой жест может обернуться для России серьезными проблемами, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Россия, Китай и Иран прежде всего беспокоятся о безопасности: предотвращении экстремистского насилия, терроризма и миграционных потоков, а не о внутреннем реформировании Афганистана. Москва надеется усилить влияние в Центральной Азии, противостоять Западу и сотрудничать с Пекином и Тегераном по вопросам безопасности и инфраструктуры.

Однако признание Талибана связано с рисками. Этот режим известен жестокими нарушениями прав человека и тотальным подавлением прав женщин — в стране запрещено образование для девушек старше начальной школы, женщинам запрещено работать во многих сферах и участвовать в политике. Связь России с таким режимом может негативно повлиять на ее международный имидж.

Признание Талибана вряд ли поможет в борьбе с терроризмом. Напротив, с приходом Талибана радикальные группировки, включая ИГИЛ-К, укрепились и расширили свою деятельность в регионе, совершая теракты в Центральной Азии и даже в Москве.

Сам режим Талибана не справляется с управлением страной, что вызывает рост недовольства среди населения и способствует росту нестабильности. В итоге поддержка Москвы может привести к увеличению угроз безопасности в регионе и подорвать долгосрочные интересы России.

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