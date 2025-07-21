Белорусы теперь могут онлайн отслеживать, где находится международный автобус 2 21.07.2025, 18:03

Как работает новая функция.

Белорусы теперь могут в режиме онлайн отслеживать, где находится международный автобус, на который они купили билет. Об этом сообщил сервис продажи билетов Infobus.by.

Новая функция позволяет в режиме реального времени видеть маршрут и местонахождение автобуса.

В электронном билете от перевозчиков — таких как «Автобусный парк №5 Минсктранса», «РКЭкспресс», Брестский и Пинский автобусные парки, а также автобусный парк Барановичей — появилась специальная ссылка: «Показать, где автобус».

Пассажир, нажав на эту ссылку, сможет отслеживать движение транспорта. Ссылка доступна как в цифровом кабинете на сайте, так и в мобильном приложении (после регистрации).

Эта возможность будет особенно удобной для тех, кто встречает родных или друзей, а также если автобус задерживается на границе — можно сразу узнать, когда он приедет на остановку.

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