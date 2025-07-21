Белорусы теперь могут онлайн отслеживать, где находится международный автобус

Белорусы теперь могут онлайн отслеживать, где находится международный автобус2
- 21.07.2025, 18:03
Как работает новая функция.
Белорусы теперь могут в режиме онлайн отслеживать, где находится международный автобус, на который они купили билет. Об этом сообщил сервис продажи билетов Infobus.by.
Новая функция позволяет в режиме реального времени видеть маршрут и местонахождение автобуса.
В электронном билете от перевозчиков — таких как «Автобусный парк №5 Минсктранса», «РКЭкспресс», Брестский и Пинский автобусные парки, а также автобусный парк Барановичей — появилась специальная ссылка: «Показать, где автобус».
Пассажир, нажав на эту ссылку, сможет отслеживать движение транспорта. Ссылка доступна как в цифровом кабинете на сайте, так и в мобильном приложении (после регистрации).
Эта возможность будет особенно удобной для тех, кто встречает родных или друзей, а также если автобус задерживается на границе — можно сразу узнать, когда он приедет на остановку.