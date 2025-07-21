закрыть
21 июля 2025, понедельник, 18:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главная соперница Азаренко может вернуться в теннис

  • 21.07.2025, 18:15
Главная соперница Азаренко может вернуться в теннис

Серена Уильямс возобновила тренировки.

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс намекнула на свое возможное возвращение в теннис.

Спортсменка опубликовала в социальных сетях видео с тренировки на корте.

На кадрах 43-летняя американка отрабатывает удары с форхенда и бэкхенда.

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас она сосредоточена на бизнесе и воспитании двух дочерей – Олимпии и Адиры Ривер.

Отметим, что младшая из дочерей прославленной спортсменки уже пробует себя на корте.

А гордая мама делится первыми шагами наследницы в теннисе в своих соцсетях.

Интересно, что возможную идею возвращения на корт прославленная теннисистка держит в тайне даже от родных и близких.

Например, ее сестра Винус Уильямс в интервью отметила, что задумки родственницы ей неизвестны.

«Не знаю, что она будет делать. Я не задаю такие вопросы. Думаю, мы просто всегда будем играть, потому что всегда это делаем», – сказала семикратная победительница турниров «Большого шлема».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней