Главная соперница Азаренко может вернуться в теннис 21.07.2025, 18:15

Серена Уильямс возобновила тренировки.

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс намекнула на свое возможное возвращение в теннис.

Спортсменка опубликовала в социальных сетях видео с тренировки на корте.

На кадрах 43-летняя американка отрабатывает удары с форхенда и бэкхенда.

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас она сосредоточена на бизнесе и воспитании двух дочерей – Олимпии и Адиры Ривер.

Отметим, что младшая из дочерей прославленной спортсменки уже пробует себя на корте.

А гордая мама делится первыми шагами наследницы в теннисе в своих соцсетях.

Интересно, что возможную идею возвращения на корт прославленная теннисистка держит в тайне даже от родных и близких.

Например, ее сестра Винус Уильямс в интервью отметила, что задумки родственницы ей неизвестны.

«Не знаю, что она будет делать. Я не задаю такие вопросы. Думаю, мы просто всегда будем играть, потому что всегда это делаем», – сказала семикратная победительница турниров «Большого шлема».

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