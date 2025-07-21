Главная соперница Азаренко может вернуться в теннис
- 21.07.2025, 18:15
Серена Уильямс возобновила тренировки.
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс намекнула на свое возможное возвращение в теннис.
Спортсменка опубликовала в социальных сетях видео с тренировки на корте.
На кадрах 43-летняя американка отрабатывает удары с форхенда и бэкхенда.
Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас она сосредоточена на бизнесе и воспитании двух дочерей – Олимпии и Адиры Ривер.
Отметим, что младшая из дочерей прославленной спортсменки уже пробует себя на корте.
А гордая мама делится первыми шагами наследницы в теннисе в своих соцсетях.
Интересно, что возможную идею возвращения на корт прославленная теннисистка держит в тайне даже от родных и близких.
Например, ее сестра Винус Уильямс в интервью отметила, что задумки родственницы ей неизвестны.
«Не знаю, что она будет делать. Я не задаю такие вопросы. Думаю, мы просто всегда будем играть, потому что всегда это делаем», – сказала семикратная победительница турниров «Большого шлема».