Foreign Policy: Почему Трамп так одержим важнейшими полезными ископаемыми? 21.07.2025, 18:22

Они крайне важны для оборонной и энергетической промышленности.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызвало вопросы у экспертов из-за его непредсказуемой внешней политики. Однако, как пишет Кристина Лу из Foreign Policy, за его действиями прослеживается одна цель — обеспечение доступа к цепочкам поставок стратегических минералов, свободных от влияния Китая (перевод — сайт Charter97.org).

Стратегические минералы, включая литий и редкоземельные элементы, крайне важны для оборонной и энергетической промышленности — от микрочипов до истребителей F-35. Сейчас США сильно зависят от Китая, который контролирует большую часть мирового рынка редкоземельных металлов.

Администрация Трампа активно развивает собственную добычу и созданию альтернативных цепочек поставок. В фокусе — страны с богатыми ресурсами, такие как Канада, Гренландия и даже Украина. Трамп даже высказывался за покупку Гренландии — автономного региона Дании, богатого редкоземельными элементами. Канадский премьер Джастин Трюдо заметил, что внимание США к их стране связано с минеральными ресурсами.

Интерес вызывает и Украина, где президент Владимир Зеленский предлагал обмен редкоземов на военную поддержку США. Однако эксперты сомневаются в реальных запасах Украины, а также подчеркивают сложности и длительные сроки развития добывающей отрасли, особенно в условиях войны.

Проблема не только в добыче — для независимости США нужно развивать всю цепочку: переработку и производство. Сейчас Китай доминирует в этом отношении. По мнению аналитиков, гонка за стратегическими минералами — сложный и долгосрочный процесс, и текущий ажиотаж вокруг Украины и других стран — скорее политический ход, чем реальная возможность быстрой диверсификации.

Таким образом, стратегические минералы становятся ключевым фактором в экономической и военной конкуренции между США и Китаем.

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