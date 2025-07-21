Atlantic Council: Восстановление Украины не может ждать окончания войны с Россией 21.07.2025, 18:37

Прогресс необходим уже сейчас.

Конференция по восстановлению Украины, прошедшая 10–11 июля в Риме, стала крупнейшей за всю историю проведения этого мероприятия, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org). Несмотря на продолжающиеся российские обстрелы Киева и других городов, международное сообщество вновь выразило свою поддержку Украине и ее стремлению вступить в ЕС.

В этом году в конференции приняли участие более 6000 делегатов, включая глав государств и правительств. Были подписаны десятки соглашений о международной помощи и инвестициях.

Участники обсудили не только гуманитарные и экономические вопросы, но и впервые уделили внимание военным аспектам — инновациям в оборонных технологиях и инвестициям в производство дронов. Европейские лидеры все больше осознают, что безопасность Европы невозможна без победы Украины.

На конференции подчеркивалась масштабность разрушений и гуманитарного кризиса: сотни населенных пунктов разрушены, миллионы украинцев стали беженцами, многие нуждаются в психологической помощи. Обсуждались вопросы возвращения беженцев, интеграции внутренне перемещенных лиц и подготовки общества к возвращению военных ветеранов.

Эксперты считают, что поддержка восстановления Украины во время войны — важный элемент повышения устойчивости страны и укрепления уверенности в будущем. «Нужно найти тысячу партнерств, которые позволят Украине выдержать эту войну на истощение, добиться технологических и стратегических прорывов и в итоге победить», — отметил один из участников.

Украина и ее партнеры не могут ждать окончания конфликта, чтобы начать решать глубокие экономические, социальные и оборонные проблемы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com