Atlantic Council: Восстановление Украины не может ждать окончания войны с Россией
- 21.07.2025, 18:37
Прогресс необходим уже сейчас.
Конференция по восстановлению Украины, прошедшая 10–11 июля в Риме, стала крупнейшей за всю историю проведения этого мероприятия, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org). Несмотря на продолжающиеся российские обстрелы Киева и других городов, международное сообщество вновь выразило свою поддержку Украине и ее стремлению вступить в ЕС.
В этом году в конференции приняли участие более 6000 делегатов, включая глав государств и правительств. Были подписаны десятки соглашений о международной помощи и инвестициях.
Участники обсудили не только гуманитарные и экономические вопросы, но и впервые уделили внимание военным аспектам — инновациям в оборонных технологиях и инвестициям в производство дронов. Европейские лидеры все больше осознают, что безопасность Европы невозможна без победы Украины.
На конференции подчеркивалась масштабность разрушений и гуманитарного кризиса: сотни населенных пунктов разрушены, миллионы украинцев стали беженцами, многие нуждаются в психологической помощи. Обсуждались вопросы возвращения беженцев, интеграции внутренне перемещенных лиц и подготовки общества к возвращению военных ветеранов.
Эксперты считают, что поддержка восстановления Украины во время войны — важный элемент повышения устойчивости страны и укрепления уверенности в будущем. «Нужно найти тысячу партнерств, которые позволят Украине выдержать эту войну на истощение, добиться технологических и стратегических прорывов и в итоге победить», — отметил один из участников.
Украина и ее партнеры не могут ждать окончания конфликта, чтобы начать решать глубокие экономические, социальные и оборонные проблемы.