Американец купил два лотерейных билета – оба оказались выигрышными

Американец купил два лотерейных билета – оба оказались выигрышными2
- 21.07.2025, 18:56
- 1,254
Получил $2 млн.
Мужчина из американского штата Массачусетс купил два выигрышных лотерейных билета в двух разных магазинах, что принесло ему выигрыш в размере $2 млн. Об этом 20 июля сообщает CNN.
Пол Коркоран из Фитчбурга планировал принять участие в розыгрыше лотереи Powerball 9 июля. Изначально он купил билет на семь розыгрышей, но ошибочно решил, что последний розыгрыш по этому билету уже прошел. Поэтому менее чем в 10 минутах от первого магазина, где купил билет, он взял второй билет на семь тиражей Powerball, в один из которых входил и тираж 9 июля.
В обоих выигрышных билетах совпали все пять белых шаров, выпавших 9 июля, – 5, 9, 25, 28 и 69, что принесло Коркорану $1 млн до вычета налогов за каждый выигрышный билет.
Номера Коркорана немного не совпали с красным шаром Powerball, счастливым числом 5, и ему не хватило одного числа до полного джекпота, который составлял $217 млн. Когда победитель забирал свой выигрыш, он сказал, что играет в одни и те же числа уже давно, сообщил CNN представитель лотереи.
Он добавил, что оба магазина, где Коркоран купил билеты, получат выплату в размере $10 тыс.
Шансы выиграть джекпот Powerball составляют один к 292,2 млн. Следующий тираж Powerball состоится 21 июля, а предполагаемый джекпот составит $308 млн.