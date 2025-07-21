Зеленский назвал государства, с которыми Украина может договориться о множественном гражданстве 4 21.07.2025, 19:03

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15 июля президент Украины подписал соответствующий закон.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, с какими государствами могут открыться первые процедуры для получения множественного гражданства.

Об этом он сказал во время выступления на совещании послов в понедельник, 21 июля.

По словам президента, недавно принятый закон о множественном гражданстве имеет целью сохранить связь украинцев за рубежом с родиной. Теперь власти постепенно будут определять страны, с которыми будут открыты соответствующие механизмы.

«Я думал начать со стран, где больше всего украинцев сейчас. Это прежде всего такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии», — отметил Зеленский.

Он добавил, что окончательный список партнеров будет сформирован после консультаций с премьером, главой МИД и спикером парламента.

«Разумеется, там должны дальше думать и о Канаде, о других странах, где много украинцев и где так Украину сильно поддерживают. Это также важный аспект — какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают и теплые к украинцам, очень теплые и важные для Украины», — сказал глава государства.

15 июля Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве в Украине, ратификацию соглашения о создании специального трибунала для преступления агрессии России против Украины и приостановлении действия Оттавской конвенции о применении и производстве противопехотных мин.

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