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В лесу под Речицей заметили дикобраза

  • 21.07.2025, 19:53
В лесу под Речицей заметили дикобраза

Видеофакт.

Видео с экзотическим животным в речицких лесах поделился один из пользователей инстаграма, заметили «Сильные новости».

Судя по подписи, дикобраза встретили в Белом Береге Речицкого района 18 июля. В комментариях заявили, что он сбежал из усадьбы «Лошадиный остров», которая находится в деревне Грановка, еще 8 июля. А всего будто бы сбежали двое грызунов.

«Сильные новости» позвонили владельцу усадьбы, чтобы подтвердить эту информацию.

«Да, сбежали. Одного нам уже вернули. Он залез в палатку к людям. Второго еще ищем», — поделился мужчина.

Так что, если будете отдыхать у Днепра в тех местах — не удивляйтесь.

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