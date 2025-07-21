Ушел из жизни польский генерал Вальдемар Скшипчак 2 21.07.2025, 20:12

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Вальдемар Скшипчак

Ему было 69 лет.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак умер в возрасте 69 лет.

Информацию о смерти генерала на портале X сообщил министр обороны Польши.

«До нас дошла печальная новость о смерти генерала Вальдемара Скшипчака. Это огромная утрата для его близких и для всей нашей военной семьи. Профессионализм, преданность Родине, патриотизм — вот слова, которые приходят на ум, когда мы вспоминаем Господина Генерала. Благодарю за тысячи подготовленных солдат, за командование ими как в стране, так и на миссиях. За опыт, которым Генерал до самого конца делился с молодым поколением. Сегодня наши мысли и молитвы с семьёй, скорбящей по утрате», — написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Биография генерала Вальдемара Скшипчака с самого раннего детства была тесно связана с армией. Он родился 19 января 1956 года в Щецине. Юность провёл в Колобжеге, где его отец в течение 20 лет служил в 32-м механизированном полку. В 1991 году Вальдемар Скшипчак стал командиром этой части.

Продолжая семейную традицию, он начал военное обучение в 1976 году. Был выпускником Танкового училища имени Стефана Чарнецкого в Познани, Академии Генерального штаба Войска Польского в Варшаве, а также прошёл последипломные оперативно-стратегические курсы в Академии национальной обороны в Варшаве.

В период с 2006 по 2009 год военный занимал должность командующего Сухопутными войсками. Ранее он командовал, в частности, Многонациональной дивизией «Центр-Юг» в Ираке. В 2012–2013 годах он исполнял обязанности заместителя министра обороны по вопросам вооружения и модернизации.

После ухода из армии Скшипчак начал активно выступать в СМИ в качестве военного эксперта. Основал блог, на котором комментировал текущую ситуацию в польской армии. Генерал также давал интервью Charter97.org.

Генерал Вальдемар Скшипчак имел на своем счету множество польских и зарубежных наград, в том числе Кавалерский крест, Командорский крест Ордена Возрождения Польши, Золотой Крест Заслуги. Он также был удостоен звания Офицера Ордена «Легион Заслуг» в США и Великого Офицера Ордена Заслуги в Португалии.

Редакция сайта Сharter97.org выражает искренние соболезнования родным и друзьям Вальдемара Скшипчака.

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