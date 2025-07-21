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Как часто белорусы не платят по кредитам

  • 21.07.2025, 20:23
  • 2,062
Как часто белорусы не платят по кредитам

Вы удивитесь.

Кредиты есть у многих белорусов, но что происходит, когда приходит время платить?

Как обстоят дела с задолженностями, рассказал первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров в эфире «Первого информационного».

По его словам, белорусы ответственно подходят к погашению кредитов.

«Бывают какие-то жизненные ситуации, понятно. Но в целом, если мы говорим про кредитование недвижимости, то просрочка там незначительна. Если говорим о потребительских кредитах, это 0,4% от всех кредитов. Это совсем незначительные суммы», – отметил Александр Егоров.

Первый зампредседателя подчеркнул, что банки идут навстречу заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации, предлагая реструктуризацию. Это позволяет клиентам вернуться к комфортному графику платежей без ущерба для финансовой стабильности банков.

Сколько выдали кредитов

Александр Егоров рассказал, что за первое полугодие 2025-го банки выдали кредитов на общую сумму Br96 млрд, из которых Br6 млрд пришлось на потребительские кредиты. Около половины этой суммы составил овердрафт, а вторая половина – кредиты на покупку товаров долгосрочного пользования.

По подсчетам Нацбанка, примерно восьмая часть таких кредитов использована на товары отечественного производства. Примерно Br250 млн – кредитный продукт Беларусбанка «На родныя тавары» и порядка Br180 млн потребкредитов выданы на покупку автомобилей Geely.

«Мы наблюдаем замедление роста потребительского кредитования в целом, но при этом увеличивается спрос на финансирование покупок отечественных товаров. Уверен, что целевой показатель в 12%, установленный правлением Нацбанка, будет достигнут», – пояснил Александр Егоров.

По его мнению, такая динамика способствует снижению кредитных рисков для граждан, а также улучшению торгового баланса за счет сокращения спроса на импортные товары.

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