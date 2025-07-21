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Министр финансов США пообещал Китаю 100%-е пошлины за покупку российской нефти

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  • 21.07.2025, 20:50
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Министр финансов США пообещал Китаю 100%-е пошлины за покупку российской нефти

Скотт Бессент также призвал Европу использовать пошлины в качестве оружия.

Скотт Бессент, министр финансов США, решил перевести слова своего патрона в практическую плоскость. Дональд Трамп неделю назад заявил, что может ввести 100%-ные пошлины против тех стран, что покупают нефть у России, если она к началу сентября не согласится начать мирное урегулирование в Украине. Бессент пообещал включить вопрос о пошлинах в обсуждение торговой сделки с Китаем и призвал Европу тоже использовать их в качестве оружия.

В конце июня США и Китай объявили о торговом перемирии – заключении договоренности на основе достигнутых ранее принципиальных соглашений. Переговоры о более всеобъемлющем торговом соглашении должны продолжиться, и они «на очень хорошей стадии», сказал Бессент в интервью CNBC, добавив: «И я думаю, что теперь мы можем начать говорить о других вещах. Китайцы, к сожалению, очень крупные покупатели санкционной иранской нефти, санкционной российской нефти – так что мы можем начать обсуждать и это».

Он предупредил, что «любая страна, покупающая санкционную российскую нефть», может ожидать введения против нее 100%-ных пошлин, о которых заявил Трамп, дав понять, что вторичные пошлины становятся для Вашингтона главным санкционным инструментом. Более 80 сенаторов хотят поддержать законопроект о санкциях против России, но Трамп в одиночку изменил подход к этому вопросу, заявил Бессент: «Теперь Сенат согласен с президентом Трампом в том, что пошлины – это средство достижения политических целей. И это революционно. Президент Трамп изменил ход обсуждения. И я бы призвал наших европейских союзников, которые говорили о необходимости крупных мер, последовать за нами, если мы введем эти вторичные пошлины».

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