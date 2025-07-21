Белорусская гандболистка будет играть за сборную Румынии
- 21.07.2025, 21:03
Мария Коновал уже несколько лет играет в этой стране.
Гандболистка из Беларуси Мария Коновал уже несколько лет выступает в этой стране, а летом перешла из клуба «Дунэря» из города Кэлэраши в бухарестский «Рапид». Теперь же она впервые получила вызов в национальную команду Румынии, пишет «Трибуна».
Бывший тренер сборной Беларуси Валерий Певницкий в свое время обвинял гандболистку в нежелании приезжать в лагерь национальной команды и возможности сменить спортивное гражданство. Хотя она это оспаривала.
28-летняя белорусская левая полусредняя Мария Коновал несколько лет играет в Румынии, а в прошлом году стало известно, что она подала документы на получение гражданства.
Теперь Коновал может сыграть на чемпионате мира-2025 в Германии и Нидерландах. На его групповом этапе румынки встретятся с хорватками, датчанками и японками. Чемпионат будет проходить с 26 ноября по 14 декабря.