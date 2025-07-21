Польша достроила электронный барьер вдоль границы с Беларусью
- 21.07.2025, 21:12
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Польша завершила строительство электронного барьера по всей границе с Беларусью. Об этом 21 июля сообщил Wprost со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Томаша Семоняка.
По его словам, страна выделила 2,6 млн злотых ($700 тыс.) на охрану границы с Беларусью. Для обеспечения безопасности в зоне были направлены 11 тыс. военнослужащих.
Семоняк заявил, что эффективность отражения незаконных попыток пересечения границы благодаря поддержке военных и современной инфраструктуре достигла 98%.
Кроме того министр анонсировал расширение приграничного контроля, имея в виду также временный контроль на границах с Германией и Литвой. Ранее такое решение Польши в Литве назвали «временной капитуляцией».