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Польша достроила электронный барьер вдоль границы с Беларусью

  • 21.07.2025, 21:12
Польша достроила электронный барьер вдоль границы с Беларусью
Фото: ЕРА

Фото.

Польша завершила строительство электронного барьера по всей границе с Беларусью. Об этом 21 июля сообщил Wprost со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Томаша Семоняка.

По его словам, страна выделила 2,6 млн злотых ($700 тыс.) на охрану границы с Беларусью. Для обеспечения безопасности в зоне были направлены 11 тыс. военнослужащих.

Семоняк заявил, что эффективность отражения незаконных попыток пересечения границы благодаря поддержке военных и современной инфраструктуре достигла 98%.

Кроме того министр анонсировал расширение приграничного контроля, имея в виду также временный контроль на границах с Германией и Литвой. Ранее такое решение Польши в Литве назвали «временной капитуляцией».

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
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