Украинский беспилотник атаковал российский КамАЗ среди леса и порвал оккупантам гамак
21.07.2025, 21:15
Видеофакт.
На Лиманском направлении пилоты батальона «SIGNUM» устроили охоту на вражеский автопарк, уничтожив ряд логистических целей, в частности КамАЗ, возле которого оккупанты повесили гамак для отдыха. Кроме КамАЗа было уничтожено буханку, «Ниву», и УАЗ.
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