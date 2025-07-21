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Украинский беспилотник атаковал российский КамАЗ среди леса и порвал оккупантам гамак

  • 21.07.2025, 21:15
Украинский беспилотник атаковал российский КамАЗ среди леса и порвал оккупантам гамак

Видеофакт.

На Лиманском направлении пилоты батальона «SIGNUM» устроили охоту на вражеский автопарк, уничтожив ряд логистических целей, в частности КамАЗ, возле которого оккупанты повесили гамак для отдыха. Кроме КамАЗа было уничтожено буханку, «Ниву», и УАЗ.

Об этом сообщили на странице батальона «Signum».

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