В Жодино лор отказался помогать ребенку, у которого в ухе застрял инородный предмет 21.07.2025, 21:29

В соцсетях разгорелась острая дискуссия.

Острая дискуссия разгорелась в одном из жодинских чатов после того, как местный житель Александр рассказал о случае в приемном отделении местной больницы. По его словам, лор-врач отказался осмотреть его трехлетнюю дочь, у которой в ушной раковине застряло инородное тело, пишет ex-press.live.

— Обратились в приемное отделение больницы, ждали 45 минут лора. Врач пришел, но отказался даже взглянуть на ребенка — сославшись на то, что работает только со взрослыми. В итоге пришлось ехать в Минск, — сообщил Александр.

Позже в обсуждении выяснилось, что подобные ситуации происходили не раз. Несколько участников чата подтвердили, что им также отказывали в осмотре детей, даже если врач находился на месте, а в его кабинете не было других пациентов. Многие пользователи возмутились таким отношением со стороны медицинского персонала.

По словам Александра, он сам оказал помощь дочке, достал из ее уха инородное тело, когда понял, что врачи в Жодино ей не помогут. Позже в Минской областной детской клинической больнице подтвердили, что угрозы ее здоровью нет.

В администрации ЦГБ позже прокомментировали ситуацию: ребенка действительно осмотрели два специалиста — заведующий педиатрическим отделением и лор-врач городской поликлиники. В учреждении пояснили, что, согласно нормативным документам, экстренная помощь детям в подобных случаях оказывается на областном уровне, где имеется необходимое оборудование.

Однако пользователи чата не сочли такое объяснение удовлетворительным. Некоторые отметили, что приемное отделение могло бы сразу направить родителей в Минск, не заставляя их ждать почти час. Другие подчеркивают, что в Жодино по-прежнему отсутствует доступный и компетентный детский лор в государственном секторе.

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