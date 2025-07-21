Зеленский назвал дату переговоров с Россией 21.07.2025, 21:34

Они пройдут в Стамбуле.

Украинская и российская делегации проведут третий раунд переговоров в Стамбуле уже на этой неделе. Встреча запланирована на среду, 23 июля.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы украинского государства, сегодня, 21 июля, он обсудил с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым подготовку еще одного обмена и новой встречи с российской стороной в Турции.

«Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», - отметил он.

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