Немецкие фирмы инвестируют 631 млрд евро в экономику ФРГ 5 21.07.2025, 21:49

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К инициативе Made for Germany присоединилась 61 фирма.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник, 21 июля, приветствовал первые результаты работы инициативы Made for Germany, запущенной немецким бизнесом для развития экономики ФРГ. По данным авторов инициативы, к 21 июля ее поддержало 61 предприятие. Вместе они согласовали инвестиции на 631 млрд евро до 2028 года, передает DW.

Мерц за инвестиции и от государства, и от бизнеса

Как заявил Мерц на встрече с участниками инициативы в ведомстве федерального канцлера в Берлине, это «очень сильный сигнал» для «перемены настроения в стране». Согласовав спецфонд на 500 млрд евро, правительство ФРГ «проложило путь к тому, чтобы обеспечить больше экономического роста и больше инвестиций».

Однако требующиеся Германии инвестиции «никак не могут быть получены только из общественных бюджетов», продолжил он. Большую часть должен предоставить частный бизнес, у которого, в свою очередь, есть четкие ожидания от политики, добавил канцлер.

Ожидания бизнеса от политики

Инициативу Made for Germany выдвинули главы Deutsche Bank, Siemens, Axel Springer и FGS Global. К ней присоединились и такие немецкие компании, как Allianz, Airbus, BASF, Bayer, BMW, Bosch, Eon, Henkel, Otto Group. Среди зарубежных участников - Nvidia, Apollo Global Management, Blackrock, Blackstone, KKR.

Во встрече в Берлине 21 июля участвовали, кроме прочих, исполнительный директор Siemens Роланд Буш и глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. Последний призвал правительство продолжать курс реформ и пообещал, что «к 631 млрд евро добавится еще крупная сумма». Буш отметил, что ожидает от политиков «меньше регулирования, больше свободы для предприятий, больше пространства для инноваций».

Инвестиции от Made for Germany должны быть направлены, кроме прочего, на исследования и разработки, отмечает агентство AFP. Также планируется предоставить более широкий доступ к частному капиталу компаниям среднего бизнеса и стартапам, чтобы и они могли увеличить свои инвестиции.

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