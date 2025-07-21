В Китае открыли клинику для тех, кто не любит свою работу 3 21.07.2025, 22:02

С ними будут работать психологи.

В китайской провинции Хэбэй, в госпитале интегративной (традиционной и западной) медицины, запустили необычную клинику для тех, кто не любит свою работу. По задумке, это нововведение призвано помочь тем, кто при походе в офис или на завод испытывает тревогу, эмоциональную нестабильность, хроническую усталость или ощущение бессмысленности своего труда.

Клиника представляет собой «взрослую» версию ранее открытой «Клиники нелюбви к школе», где психологи помогают детям справиться со стрессом из-за учёбы, сообщило местное издание South China Morning Post. По словам специалиста по сну и психологии Юэ Лиминя, запрос на аналогичный кабинет для взрослых поступил именно от родителей, чьи дети уже проходили лечение.

Лечение, а точнее, диагностика в необычное клинике включает:

оценку эмоционального состояния человека;

медицинское обследование для исключения соматических причин — например, гипертиреоза;

составление персонального плана поддержки, учитывающего психологические и физические аспекты.

Хотя поток пациентов пока невелик, клиника получила широкое обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи восторженно писали: «Кто придумал эту клинику — гений!», а другие шутили: «Войдёшь — а там врачей нет, потому что и они не хотят идти на работу».

По мнению руководства, главный плюс заключается в том, что люди учатся открыто говорить о психологических трудностях на работе, не стесняясь при этом, что его сочтут ленивым.

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