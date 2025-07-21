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В ГУР МО Украины показали работу наземных роботов на фронте

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  • 21.07.2025, 22:09
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В ГУР МО Украины показали работу наземных роботов на фронте

Уникальные кадры.

Украинские военные разведчики продолжают развивать наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также для уничтожения личного состава и укрытий противника.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

«На Торецком и Покровском направлениях благодаря использованию наземных дронов бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов — малозаметные «курьеры» осуществили ряд взрывных доставок прямо на позиции московитов», - рассказали в ГУР.

На видео — уникальные кадры боевой и логистической работы с применением современных роботизированных систем.

Также разведчики продемонстрировали экспериментальный наземный дрон с гранатометом — боевой комплекс, который может эффективно наносить поражение врагу в укрытиях. Сейчас система проходит адаптацию к боевым условиям.

Наземные дроны широко используются разведчиками для эвакуации поврежденного оборудования, доставки боеприпасов, FPV-дронов, топлива и провизии на передовую — без риска для личного состава. Такие логистические задачи активно выполняются на Торецком, Купянском и Покровском направлениях.

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