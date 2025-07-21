Беларусь и Турция меняют условия взаимного безвизового режима 2 21.07.2025, 22:16

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Что ждать белорусам.

Беларусь и Турция изменили условия взаимного безвизового режима, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. Соответствующий протокол был подписан в Минске.

Документ вносит изменения в заключенное правительствами Беларуси и Турции соглашения о взаимной отмене виз, подписанное 29 марта 2013 года. В частности, новшества после ратификации и вступления в силу нового протокола коснутся работников транспортной отрасли обоих государств. Это водители и члены экипажей грузового автотранспорта, автобусов, а также воздушных судов гражданской авиации и морских судов, которые выполняют международные грузо- и пассажирские перевозки. Все они смогут пребывать на безвизовой основе как в Беларуси, так и в Турции не более 90 дней в любом из 180-дневных периодов.

В МИД отмечают, что от Беларуси протокол подписан замминистра иностранных дел Евгением Шестаковым. А от Турции свою подпись поставил Чрезвычайный и Полномочный Посол Гючлю Джем Ышик.

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