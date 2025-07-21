Израиль продаст Румынии системы ПВО 1 21.07.2025, 22:28

На $2,3 миллиарда.

Министерство национальной обороны Румынии и израильская компания Rafael Advanced Defense Systems заключили рамочное соглашение о поставках зенитных систем с коротким и ультракоротким радиусом действия Shorad-Vshorad, сообщили в Минобороны Румынии.

Контракты также покроют логистику, обучение и снаряжение для систем ПВО и рассчитаны на семь лет. Израильская компания с системами SPYDER и ракетами Derby в версиях малой и средней дальности была признана победителем тендера после того, как европейские компании MBDA и Diehl были исключены из него.

Стоимость закупки составляет 10,33 млрд. леев без НДС, то есть примерно 2,038 млрд. евро без НДС. Рамочное соглашение будет действовать в течение семи лет, первые две системы Vshorad будут поставлены в течение трех лет с момента подписания первого контракта. Он может быть подписан осенью этого года.

ЗРК Rafael Spyder - это зенитно-ракетный комплекс производства израильской компании RAFAEL. Он имеет дальность до 20 километров и высоту поражения 9000 метров.

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