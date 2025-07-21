закрыть
21 июля 2025, понедельник, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль продаст Румынии системы ПВО

1
  • 21.07.2025, 22:28
Израиль продаст Румынии системы ПВО

На $2,3 миллиарда.

Министерство национальной обороны Румынии и израильская компания Rafael Advanced Defense Systems заключили рамочное соглашение о поставках зенитных систем с коротким и ультракоротким радиусом действия Shorad-Vshorad, сообщили в Минобороны Румынии.

Контракты также покроют логистику, обучение и снаряжение для систем ПВО и рассчитаны на семь лет. Израильская компания с системами SPYDER и ракетами Derby в версиях малой и средней дальности была признана победителем тендера после того, как европейские компании MBDA и Diehl были исключены из него.

Стоимость закупки составляет 10,33 млрд. леев без НДС, то есть примерно 2,038 млрд. евро без НДС. Рамочное соглашение будет действовать в течение семи лет, первые две системы Vshorad будут поставлены в течение трех лет с момента подписания первого контракта. Он может быть подписан осенью этого года.

ЗРК Rafael Spyder - это зенитно-ракетный комплекс производства израильской компании RAFAEL. Он имеет дальность до 20 километров и высоту поражения 9000 метров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней