Зеленский объявил мораторий на проверки бизнеса в Украине
- 21.07.2025, 22:54
Соответствующее решение принял Совет нацбезопасности и обороны Украины.
В Украине ввели мораторий на проверки бизнеса. Соответствующее решение принял Совет нацбезопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
По его словам, сегодня, 21 июля, состоялось первое заседание обновленного СНБО. В ходе встречи обсуждалась тема экономической безопасности.
«Совершенно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины», - рассказал президент.
Он уточнил, что инвестиции в Украину нужно ощутимо масштабировать. Это касается и совместных с партнерами проектов - в частности, по локализации производств в Украине.
«Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность», - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины отметил, что такой мораторий станет основой для принятия решений в сфере экономической безопасности.
Также он добавил, что все, что может поддержать украинский бизнес и сотрудничество с международными партнерами, должно быть реализовано быстро и обязательно.
По словам главы государства, Украине нужны ощутимые экономические результаты уже в течение следующих шести месяцев.