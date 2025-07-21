Зеленский объявил мораторий на проверки бизнеса в Украине 21.07.2025, 22:54

Соответствующее решение принял Совет нацбезопасности и обороны Украины.

В Украине ввели мораторий на проверки бизнеса. Соответствующее решение принял Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

По его словам, сегодня, 21 июля, состоялось первое заседание обновленного СНБО. В ходе встречи обсуждалась тема экономической безопасности.

«Совершенно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины», - рассказал президент.

Он уточнил, что инвестиции в Украину нужно ощутимо масштабировать. Это касается и совместных с партнерами проектов - в частности, по локализации производств в Украине.

«Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что такой мораторий станет основой для принятия решений в сфере экономической безопасности.

Также он добавил, что все, что может поддержать украинский бизнес и сотрудничество с международными партнерами, должно быть реализовано быстро и обязательно.

По словам главы государства, Украине нужны ощутимые экономические результаты уже в течение следующих шести месяцев.

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