Умер «Папа» Джейк Ларсон 21.07.2025, 23:46

Джейк Ларсон

Ветеран Второй мировой войны и звезда TikTok скончался на 103 году жизни.

В США на 103 году жизни скончался ветеран Второй мировой войны, участник высадки союзников в Нормандии и звезда социальных сетей Джейк Ларсон, известный в интернете как «Папа Джейк», пишет ВВС.

О его смерти сообщила его внучка Маккаэла Ларсон, написавшая в TikTok, что ее дедушка «умер мирно и даже шутил до самого конца».

«Я так благодарна, что вам довелось узнать моего Папу Джейка. Вы для него очень много значили», — написала она в TikTok, обращаясь к многочисленным подписчикам Джейка Ларсона.

В 90 с лишним лет он завел аккаунт в TikTok, который назвал «Истории Папы Джейка» (Storytime with Papa Jake). В нем он рассказывал истории о своем военном прошлом и быстро собрал 1,2 миллиона подписчиков.

Свой блог он посвятил своим павшим товарищам. Внучка Маккаэла обещает продолжить дело деда.

«Когда придет время, я продолжу делиться историями Папы Джейка и хранить память о нем. Мы ценим все добрые слова и публикации. Как сказал бы Папа, я люблю вас всех безмерно», — написала она.

За три недели до смерти Ларсон разделил премию «Эмми» с известной американской журналисткой Кристиан Аманпур за интервью, посвященное 80-летию Дня «Д» (дня высадки в Нормандии), отмечавшемуся в прошлом году.

«Какие печальные новости. Таких людей, как Джейк Ларсон, больше не делают. Жертвы, которые он принес вместе со своим братьями по оружию во Второй мировой войне, и радость, которую он пронес через всю свою долгую жизнь, служат примером для всех нас. Покойся с миром», — написала Аманпур в Х.

Герой войны

Джейк Ларсон родился 20 декабря 1922 года в Оватонне, штат Миннесота. В 1938-м поступил на службу в Национальную гвардию, солгав о своем возрасте, поскольку на тот момент ему было всего 15 лет.

В 1942 году его в составе американских войск отправили служить за границу, в Северную Ирландию. Там, в свои неполные 20 лет, он стал сержантом оперативного отдела, который занимался планированием высадки союзных войск в Нормандии — на севере оккупированной нацистами Франции.

Высадка произошла 6 июня 1944 года. В ней участвовали порядка 160 тысяч солдат.

Союзники (британцы, американцы, канадцы, ирландцы и другие) понесли большие потери, но значительно приблизили окончание Второй мировой войны.

О своих товарищах по оружию, павших и выживших, и рассказывал в TikTok Папа Джейк.

В последние годы, несмотря на свой преклонный возраст, он несколько раз посещал Нормандию, чтобы отметить День «Д».

Сам Ларсон сумел выжить под шквальным пулеметным огнем на пляже Омаха и закрепиться на позиции на обрывах, возвышающихся над береговой линией, которая была утыкана немецкими огневыми точками.

За свои действия в ходе высадки он был награжден Бронзовой звездой Армии США и орденом Почетного легиона Франции.

«Не думаю, что я был героем. Я был таким же, как все. Нас там много было , — сказал он в интервью Кристиан Аманпур для CNN в июне 2024 года.

Ранее, в 2019 году, в интервью New York Times он рассказал, что оказался единственным выжившим из бойцов своей роты.

«Я никогда не думал, что буду жив 75 лет спустя. Я самый счастливый человек на свете», — говорил он тогда.

Почести Ларсону воздаются по всему миру. Военный музей «Оверлорд» в Нормандии написал: «Папа Джейк был больше, чем просто солдат — он был выдающимся свидетелем истории и хранителем памяти».

Звезда интернета

Идея публиковать свои воспоминания в соцсетях пришла к нему после того, как однажды внучка прислала ему ссылку на TikTok.

«Я даже не знал, что это такое», — говорил Джейк Ларсон.

Он начал делиться не просто историями о войне, а очень личными воспоминаниями о тех событиях и о своих павших сослуживцах, чем и привлек огромную и достаточно молодую аудиторию.

«Папа Джейк был прекрасным рассказчиком онлайн и оживленным оратором в жизни. Он моментально очаровывал незнакомцев своей улыбкой и щедрыми объятиями», — так объясняют успех 100-летнего человека в соцсетях те, кто его знал.

В своих постах и интервью Ларсон сочетал мрачные истории об ужасах войны с юмористическими моментами и анекдотами.

Он часто называл себя «самым счастливым человеком в мире» и искренне восхищался тем вниманием, которое ему оказывали.

«Я просто деревенский парень из Миннесоты. Теперь я звезда TikTok. Я легенда! Я этого не планировал, это получилось само собой», — сказал Джейк Ларсон агентству Associated Press в 2023 году.

После известия о смерти Папы Джейка тысячи пользователей в США и в Европе оставили под его аккаунтом слова сожаления и благодарности.

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