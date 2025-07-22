Соболенко уверенно лидирует в рейтинге WTA
- 22.07.2025, 4:51
Азаренко и Саснович сдают позиции.
В обновленной версии рейтинга Арина Соболенко по-прежнему занимает верхнюю строку. В ее активе 12420 очков, и это на 4751 больше, чем у расположившейся на втором месте американки Кори Гауфф.
На третьем месте идет недавно победившая на Уимблдоне полька Ига Cвентек, в активе которой 6813 баллов.
В первой сотне есть еще одна белоруска – Виктория Азаренко, опустившаяся с 91-го места на 93-е. А вот Александра Саснович, вчера не сумевшая пробиться в основную сетку турнира ВТА-500 в Вашингтоне, из топ-100 выбыла. Неделю назад она располагалась на 92-й позиции, сейчас – на 125-й.