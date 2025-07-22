Усик назвал боксера, который может стать следующим чемпионом мира 1 22.07.2025, 7:35

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Фото: Getty Images

Ему всего лишь 27 лет.

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик высказался о будущем бывшего обладателя титула IBF, британца Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер считает, что британец может снова стать чемпионом мира.

«Может ли Дюбуа стать будущим чемпионом супертяжелого дивизиона? Да, конечно. Даниэлю сейчас 27 лет, он молодой парень.

Если он продолжит тренироваться, думаю, он снова может завоевать пояс», — приводит слова Александра Mail Sport Boxing.

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