ВСУ атаковали российский аэропорт в Миллерово 22.07.2025, 7:40

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иллюстративное фото

Прогремело более 10 взрывов.

В Ростовской области страны-агрессора России вечер понедельника, 21 июля, выдался неспокойным. В населенном пункте Миллерово раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что там прозвучало уже более 10 взрывов. При этом интернет в Ростове «вырубили». Ранее в Ростовской области была объявлена угроза применения дронов.

Примечательно, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь о ситуации никаких заявлений не делал.

Стоит отметить, что в Миллерово находится военный аэродром.

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