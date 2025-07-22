ВСУ атаковали российский аэропорт в Миллерово
- 22.07.2025, 7:40
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Прогремело более 10 взрывов.
В Ростовской области страны-агрессора России вечер понедельника, 21 июля, выдался неспокойным. В населенном пункте Миллерово раздаются взрывы.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что там прозвучало уже более 10 взрывов. При этом интернет в Ростове «вырубили». Ранее в Ростовской области была объявлена угроза применения дронов.
Примечательно, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь о ситуации никаких заявлений не делал.
Стоит отметить, что в Миллерово находится военный аэродром.