Еще одно анекдотичное решение Лукашенко 1 22.07.2025, 7:45

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Скоро белорусских дипломатов будут отправлять на отработку в родной район.

«Успехи» белорусской дипломатии достигли таких высот, что дипломатов уже стало некуда девать. На встрече с губернатором Самарской области Лукашенко пообещал перенаправить дипломатический резерв с Запада на Восток. Правда, на Востоке выбор направлений перераспределения дипломатических ресурсов тоже не отличается большим разнообразием, пишет planmedia.io.

«Тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток. Не хотят работать с Беларусью — сегодня в мире достаточно государств, которые с удовольствием с нами сотрудничают», — сказал Лукашенко.

Наказать Европу отзывом белорусских дипломатов белорусские власти грозятся еще с конца 2020 года. По требованию белорусского МИД штат посольств США и 9 стран Евросоюза в Минске был сокращен в несколько раз.

ЕС и США ответили полной взаимностью. Белорусские дипломаты из этих стран потянулись на Родину. Покойный министр иностранных дел Владимир Макей пригрозил Европе многовекторностью и пообещал, что на белорусских дипломатов будет широкий спрос.

«Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы», — сказал тогда Макей.

Прошло четыре года, а дипломатические резервы так и остались невостребованными. Видимо, в Китае и так слишком много людей, а страны дальней дуги слишком далеко. Так что из всех многочисленных векторов у белорусских дипломатов остался один.

«С Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства. Если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь. Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть. И прежде всего в нашей Российской Федерации», — сказал Лукашенко.

Нельзя сказать, что раньше представительство Беларуси в России было недостаточно широким. По состоянию на 2020 год в России действовало белорусское посольство и еще 12 его представительств. Но дипломатами белорусская земля сейчас обильна, а девать их некуда. Поэтому статус большинства отделений посольства повысили до уровня генерального консульства. С соответствующим расширением штатов. Но на всех резервных дипломатов даже расширенных штатов не хватило.

«Поэтому МИДу поставлена задача, чтобы мы поднимали уровень нашего сотрудничества», — сказал Лукашенко.

В конце концов, в России – 89 субъектов федерации. Включая 24 республики, 9 краёв и одну автономную область. Поэтому белорусской многовекторности есть еще где развернуться. А когда свободные субъекты федерации в России закончатся, можно пойти еще дальше.

Ввести для выпускников МО целевое распределение. Чтобы не шастали по заграницам, а после окончания учебы сразу ехали отработку в родной район. Тогда и проблем с трудоустройством не будет. Если для врачей действует принцип: где родился, там и пригодился, то чем дипломаты хуже?

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