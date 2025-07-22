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ISW рассказал, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

  • 22.07.2025, 7:49
  • 1,610
ISW рассказал, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

Есть несколько условий.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), лишь серьезные потери российской армии на поле боя, при условии своевременной и масштабной военной поддержки Украины со стороны Запада, могут заставить Владимира Путина скорректировать цели войны и согласиться на переговоры.

Об этом говорится в ежедневном отчете ISW, опубликованном по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 21 июля.

Эксперты подчеркивают: «Только значительные боевые потери России, подкрепленные эффективной поддержкой Украины, способны поколебать уверенность Кремля в возможности победы и создать предпосылки для переговорного процесса».

Вместе с тем аналитики предупреждают, что такие изменения не наступят быстро — они потребуют месяцев или целых кампаний активных боевых действий.

ISW также указывает на демонстративное безразличие России к мирному урегулированию, в частности — на отправку на переговоры представителей «среднего уровня». Это, по мнению аналитиков, подтверждает, что Кремль рассматривает переговоры как способ выиграть время и попытаться добиться уступок от Украины и ее союзников, продолжая военные действия.

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