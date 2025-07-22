ISW рассказал, что заставит Кремль сесть за стол переговоров
- 22.07.2025, 7:49
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Есть несколько условий.
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), лишь серьезные потери российской армии на поле боя, при условии своевременной и масштабной военной поддержки Украины со стороны Запада, могут заставить Владимира Путина скорректировать цели войны и согласиться на переговоры.
Об этом говорится в ежедневном отчете ISW, опубликованном по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 21 июля.
Эксперты подчеркивают: «Только значительные боевые потери России, подкрепленные эффективной поддержкой Украины, способны поколебать уверенность Кремля в возможности победы и создать предпосылки для переговорного процесса».
Вместе с тем аналитики предупреждают, что такие изменения не наступят быстро — они потребуют месяцев или целых кампаний активных боевых действий.
ISW также указывает на демонстративное безразличие России к мирному урегулированию, в частности — на отправку на переговоры представителей «среднего уровня». Это, по мнению аналитиков, подтверждает, что Кремль рассматривает переговоры как способ выиграть время и попытаться добиться уступок от Украины и ее союзников, продолжая военные действия.