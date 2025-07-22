Белорус забрал валютный вклад, но в другом банке часть денег не приняли 5 22.07.2025, 7:51

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В чем причина?

В круговороте финансовых операций порой случаются ситуации, способные заставить хорошенько понервничать. Минчанин Александр после закрытия валютных вкладов решил перенести деньги из одного банка в другой. Однако этот, казалось бы, простой процесс обернулся неожиданной проблемой — 15% долларовых и 1% в евро от только что полученной пятизначной суммы банк отказался принимать. Причина оказалась в том, что на валюте были обнаружены пятна и плесень. Александр поделился своей историей и лайфхаками по решению таких вопросов с сайтом myfin.by.

«Вклады забирал наличными, ведь для безнала — огромные комиссии»

В начале июля у Александра закончился срок по двум долгосрочным вкладам в валюте (один — в долларах, второй — в евро) в ОАО «АСБ Беларусбанк». Герой решил получить пятизначную сумму наличными, чтобы перенести их на счета в ОАО «Белагропромбанк». Там у него давно были открыты вклады с выгодными условиями и возможностью дополнительных взносов.

— Вклады я предпочел забрать наличными. Для безналичного перевода банки ставят огромные комиссии. Для приема денег в ОАО «Белагропромбанк» действует тариф — 2,5% от суммы (но не менее 6 и не более 1000 долларов/евро). Как ни крути, затраты выходят огромные.

Как обычно, всю сумму вкладов я заказал в отделение, чтобы получить их в одном месте. Такую опцию банки всегда предоставляют, чтобы клиенты могли сразу же забрать деньги.

Александр внимательно следил за новостями в СМИ и читал форумы, поэтому о проблемах с приемом дефектной валюты в банках знал.

— Пришлось изучать алгоритмы действий, чтобы не остаться потом на руках с валютой, которую не захочет принимать ни один банк. Так что шел подготовленный.

Чтобы забрать вклады в ОАО «АСБ Беларусбанк», я выбрал отделение покрупнее, так называемую «Операционную службу», которых в Минске можно найти всего в нескольких местах.

Сразу обозначил кассиру, что хочу зафиксировать номера купюр. Никаких проблем не возникло — сотрудница принесла специальную машинку для счета и фиксации данных купюр. Деньги были проверены и вручены мне. Также взял выписку по счету. По умолчанию ее не выдают, поэтому нужно просить об этом сотрудника банка. Она может пригодиться, если необходимо будет подтвердить легальность появления денежных средств.

«Часть денег пришлось возвращать обратно в банк»

Далее герой сразу же отправился в ОАО «Белагропромбанк», чтобы внести в кассу деньги на действующий вклад. Вот тут и начались приключения.

— Я принес деньги в долларах и в евро. В евро не приняли всего 1% от всей суммы из-за «некондиции», причем только купюры по 50 евро (хотя в пачке были различные номиналы). Основная причина — светящиеся пятна, размер которых составлял более 3 см. Кроме того, у одной банкноты был дефект на сгибе.

А вот с долларам цифра куда внушительнее — банк отказался принимать 15% от суммы (номинал купюр — $100). Фактически каждая седьмая банкнота! Причина — наличие пятен и плесени.

На одной купюре, по словам кассира, плесени было так много, что стоило бы держать ее подальше от остальных денег. Еще на одной банкноте было выявлено несоответствие размеров — купюра по высоте на 0,5 мм меньше, чем надо. Даже не представляю, как это можно было рассмотреть.

В результате Александру пришлось непринятую часть денег везти обратно в ОАО «АСБ Беларусбанк».

— В ОАО «АСБ Беларусбанк» я добился того, чтобы попасть в ту же кассу, в которой принимал деньги. Все объяснил кассиру, тем более, она меня узнала. Далее был собран небольшой «консилиум» из специалистов банка, который принял решение заменить купюры.

Отмечу, что все банкноты, которые не приняли в ОАО «Белагропромбанк», еще раз проверили в ОАО «АСБ Беларусбанк». И никаких нюансов специалисты не увидели — ни плесени, ни пятен. В этот раз мне выдали доллары нового образца, которые я успешно отнес в ОАО «Белагропромбанк». Проблем с ними уже не возникло. В результате вместо одного посещения каждого из банков я побывал там дважды.

Рекомендации по переносу валюты из одного банка в другой

Делюсь основными советами, которые пригодятся тем, кому в ближайшее время придется переносить валюту из одного банка в другой.

Требуйте от банка, в котором получаете валюту, фиксации номеров купюр. В таком случае будет проще доказать, что деньги получали именно тут.

Просите от банков выписки, по умолчанию их не предоставляют.

Выбирайте крупные отделения банков для таких операций. Во-первых, в небольших может не быть машинки для фиксации номеров. Во-вторых, в маленьких отделениях мало касс. Процесс выдачи денег небыстрый, поэтому лучше не занимать единственное рабочее место.

Желательно выделить на решение этих дел целый день. Не стоит растягивать процесс на долгий срок. У меня посещение банков заняло суммарно 6 часов.

— Претензий к банкам у меня нет. Понимаю, что такая ситуация могла произойти в любом из них, так как моя история не первая и явно не последняя. Однако хотелось бы, чтобы эта проблема была решена, и банки пришли к единым условиям, по которым будут оценивать денежные купюры.

«Имеет место субъективная оценка качества банкнот кассовыми работниками банков»

За комментарием Myfin.by обратился в ОАО «АСБ Беларусбанк» с просьбой пояснить несколько вопросов. Публикуем полученные ответы.

— По какой причине купюры одного банка могут не принять в другом? В ситуации с Александром сотрудники ОАО «АСБ Беларусбанк» дважды не увидели дефекты на купюрах, а в ОАО «Белагропромбанк» забраковали банкноты.

— Между банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь и Ассоциацией белорусских банков заключено Соглашение об использовании в работе единого перечня признаков платежности банкнот в иностранной валюте.

Банкноты в процессе обращения подвергаются различным повреждениям из-за небрежного обращения, различных условий хранения, воздействия влаги, на банкноте могут появляться посторонние надписи, пятна, изменяется окраска, появляются надрывы или проколы, поверхность бумаги может покрываться наслоениями разного характера, или банкноты просто изнашиваются от длительного обращения.

Несмотря на то, что при проверке банкнот на платежность банки руководствуются требованиями единого перечня признаков платежности банкнот, зачастую имеет место субъективная оценка качества банкнот кассовыми работниками банков, а иногда, и просто их внимательность.

— Есть ли надежда, что в обозримом будущем условия по приему купюр вернутся к тем, что были раньше? Что для этого должно случиться: снятие санкций, заключение каких-то договоров с зарубежными банками и т.д?

— В условиях внешних ограничений есть сложности с заменой ветхих и поврежденных банкнот иностранных государств. Поэтому при совершении банковских операций используется иностранная валюта, находящаяся в обращении внутри страны.

В случае изменения ситуации на внешних рынках, появятся возможности проводить банкнотные сделки с зарубежными банками, с которыми ранее заключены соответствующие договоры.

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