Новая операция «Труба»1
- Александр Невзоров
- 22.07.2025, 8:03
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Гергиева с его музыкой брезгливо послали нафиг.
Министерству культуры Российской Федерации не удалось повторить трюк с трубой, который проделали в Судже. Примерный путинист, дирижер Гергиев, по «трубе» культурных связей должен был проползти в Италию и там грянуть концертик во дворце Ванвителли в Казерте.
Россия навязчиво лезет в Европу, пытаясь восстановить своё сломанное «культурное присутствие» в цивилизованных странах.
Гергиев — преданный фанат «СВО», сторонник оккупации... С его дирижерской палочки капает кровь Мариуполя и Бучи. Он не менее гадкая и преступная фигура, чем любой из путинских генералов или пропагандистов войны.
Это вовремя смекнула власть Италии, и хотя в рамках фестиваля концерт уже был назначен и афиширован — Гергиева с его музыкой брезгливо послали нафиг.
Конечно, это не первая и не последняя попытка РФ «культурно» просочиться в свободные страны.
Россия «очень переживает» от того, что за ней закрепилось реноме кровавой людоедки-беспредельщицы, которой не место среди людей. Будут и еще попытки проникнуть в мир. Но «прецедент Гергиева» доказывает, что разумная брезгливость побеждает.
Александр Невзоров, Telegram