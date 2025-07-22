Новая операция «Труба» 1 Александр Невзоров

22.07.2025, 8:03

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Александр Невзоров

Гергиева с его музыкой брезгливо послали нафиг.

Министерству культуры Российской Федерации не удалось повторить трюк с трубой, который проделали в Судже. Примерный путинист, дирижер Гергиев, по «трубе» культурных связей должен был проползти в Италию и там грянуть концертик во дворце Ванвителли в Казерте.

Россия навязчиво лезет в Европу, пытаясь восстановить своё сломанное «культурное присутствие» в цивилизованных странах.

Гергиев — преданный фанат «СВО», сторонник оккупации... С его дирижерской палочки капает кровь Мариуполя и Бучи. Он не менее гадкая и преступная фигура, чем любой из путинских генералов или пропагандистов войны.

Это вовремя смекнула власть Италии, и хотя в рамках фестиваля концерт уже был назначен и афиширован — Гергиева с его музыкой брезгливо послали нафиг.

Конечно, это не первая и не последняя попытка РФ «культурно» просочиться в свободные страны.

Россия «очень переживает» от того, что за ней закрепилось реноме кровавой людоедки-беспредельщицы, которой не место среди людей. Будут и еще попытки проникнуть в мир. Но «прецедент Гергиева» доказывает, что разумная брезгливость побеждает.

Александр Невзоров, Telegram

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